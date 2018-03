De Lucerna vieram três amigas, duas delas com missões especiais: uma a de abraçar Cristiano Ronaldo e outra a de tirar uma foto com Ricardo Quaresma.

Emocionada, acrescenta: "Há arrepios que não são de frio nem de medo, são de emoção. Sou do Sporting. Sigo o Cristiano Ronaldo desde que usava o número 28 e estou feliz. Estou mesmo contente".

Quando o capitão da seleção realizou o sonho de Andreia, a amiga Dora Pinto ficou apenas a "ver a felicidade" da amiga, congratulando-se pelo facto de esta ter conseguido esse "mimo" que já tinha perseguido no passado.

"Eu vim cá a ver o Quaresma e o Fernando Santos, o ‘mister’ do penta [do FC Porto]. É um sinal, o autocarro [da seleção] também é azul. Vai correr bem. Consegui foto com o Quaresma, com o André Silva e com o Bruno Alves", regozijou-se.

Cristiano Silva garante que "valeu muito a espera" - nevava quando a seleção chegou -, até porque a ideia é "mostrar que o povo da Suíça está com a seleção" rumo ao desejado título mundial: "Queremos mostrar ao Mundo inteiro que os portugueses são grandes".

Francisco Caseiro assume que "é sempre importante o contacto [dos emigrantes] com a seleção", considerando que este calor do humano "dá confiança" aos pupilos de Fernando Santos rumo ao desejado título mundial.

Na sexta-feira, a partir das 19:35, Portugal defronta o Egito no primeiro de dois jogos de preparação para o Mundial agendados na Suíça, enfrentando a Holanda em Genebra na segunda-feira.

Depois destes jogos, e já depois de conhecidos os convocados para o Mundial, a equipa já tem agendados mais três encontros de preparação, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

No Mundial2018, que decorrerá na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, Portugal integra o grupo B com a Espanha, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.