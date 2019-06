Em Rennes, a Alemanha, segunda do ranking FIFA e uma das grandes favoritas ao título, foi superior, mas sentiu muitas dificuldades para vencer a China por 1-0, face à defesa trabalhadora e bem organizada das asiáticas, 16.ª seleção mundial.

O desafio foi desbloqueado pelas campeãs do mundo em 2003 e 2007 somente aos 66 minutos, com remate de fora da área da jovem Giulia Gwinn, de apenas 19 anos, eleita a melhor do encontro.

No mesmo grupo B, a Espanha, 13.ª do ranking, sentiu inesperadas dificuldades para vencer 3-1 a África do Sul, 49.ª, que se adiantou no marcador e só viu o resultado ficar adverso com duas grandes penalidades não muito óbvias.

Thembi Kgatlana (25) abriu o ativo com um remate em arco à entrada da área e depois de evitar uma contrária, sendo que o empate surgiu só aos 70, com uma bola na mão quase à queima-roupa.