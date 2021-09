No Estádio Olímpico de Baku, Portugal vai estar privado do capitão Cristiano Ronaldo, que vai cumprir um jogo de castigo, e o selecionador luso, Fernando Santos, voltará a apostar nos jogadores habitualmente titulares, face ao que aconteceu no particular com o Qatar (3-1), disputado no último sábado, na cidade húngara de Debrecen.

A vaga no ataque deixada por Ronaldo poderá ser preenchida por Gonçalo Guedes ou André Silva, mas, de resto, não deverão existir surpresas, sendo que o técnico luso pode apresentar um esquema tático 4x4x2, em detrimento do habitual 4x3x3.

Rui Patrício vai assumir o lugar na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, enquanto João Palhinha, Bruno Fernandes e João Mário devem compor o meio-campo. Bernardo Silva, Diogo Jota e André Silva ou Gonçalo Guedes devem figurar entre os titulares.

No desafio da ronda inaugural, disputado em 23 de março, na cidade italiana de Turim, a seleção portuguesa, apesar de ser claramente favorita, apenas chegou ao triunfo graças a um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.

O duelo estava inicialmente agendado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, mas foi transferido para o estádio da Juventus, devido às condicionantes, relativas à pandemia de covid-19, impostas pelas autoridades britânicas relativas à quarentena, no regresso de jogadores provenientes de Portugal.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), o encontro entre Azerbaijão e Portugal, da ‘poule’ A de acesso ao Mundial2022, que será dirigido pelo italiano Marco Guida.

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.