Para o Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar entre 14 de junho e 14 de julho, a sustentabilidade foi pela primeira vez incluída como critério no regulamento do torneio e foram estabelecidos três conjuntos regionais: Norte/Nordeste (Berlim, Hamburgo, Leipzig), Oeste (Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Colónia) e Sul (Frankfurt, Munique, Estugarda).

“Os jogos de cada grupo ocorrerão apenas em dois conjuntos, o que reduzirá as distâncias de deslocamento de seleções e adeptos entre as cidades-anfitriãs e favorecerá as delegações das seleções que viajam de comboio ou autocarro, dos seus centros de estágio para os locais dos jogos durante a fase de grupos”, refere a UEFA em comunicado.

Os grupos da fase de apuramento serão sorteados em 9 de outubro de 2022, no centro de exposições Festhalle, em Frankfurt.