Nabos a sério, prognósticos e salvas de palmas a Voldemort. Assim foi o episódio ao vivo do Bola ao Ar

O Bola ao Ar, podcast sobre NBA (mas não só), juntou a sua comunidade e celebrou o início dos playoffs com um episódio-duplo muito especial gravado ao vivo no Auditório do Boutique da Cultura, em Lisboa, no dia 15 de abril.

Na primeira parte, João Dinis e Ricardo Brito Reis falam sobre a ausência de Lucas Niven (a terceira voz do podcast, que ganhou a alcunha de Valdemort durante a sessão e mereceu muitas salvas de palmas ao longo do evento), abordam o recorde de Neemias Queta com a camisola dos Celtics, fazem a previsão dos playoffs e aproveitam a audiência presente para trabalhar na popular rubrica "Engajamento de Algibeira".

Na segunda parte, fazem a habitual atribuição dos prémios individuais de época e conversam sobre muitos outros tópicos que vieram para cima da mesa.

O episódio em imagens

