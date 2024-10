"A Liga Portugal informa que o encontro entre CD Nacional – SL Benfica, referente à 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic e adiado devido ao nevoeiro intenso que se fez sentir no Estádio da Madeira, já tem nova data definida", é referido em comunicado.

"Os Clubes e a Liga Portugal acordaram de forma célere e unânime remarcar o jogo para 19 de dezembro, às 17 horas", pode ainda ler-se.

O jogo entre Nacional e Benfica, a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje adiado devido ao nevoeiro no Estádio da Madeira.

Jogaram-se nove minutos antes de o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, ter decidido parar o encontro, com 0-0 no marcador, em virtude da falta de visibilidade provocada pelo nevoeiro.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 17 pontos, e Nacional, 17.º e penúltimo com cinco, será posteriormente retomado no minuto em que foi interrompido.