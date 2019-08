O esquerdino e número dois mundial defrontou e superou sem dificuldade o sul-coreano Hyeon Chung, que ocupa o 170.º lugar no ‘ranking’ ATP, em três rápidos ‘sets’, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas de um encontro disputado no Arthur Ashe Stadium.

Depois de nem entrar em ‘court’ para disputar o encontro da segunda ronda, por lesão do adversário Thanasi Kokinakkis, Nadal não precisou de jogar ao seu melhor nível para dilatar a vantagem no confronto direto (3-0) com o jovem, de 23 anos, que regressou à competição há um mês, depois de ter estado ausente do circuito, desde fevereiro último, com problemas nas costas.

“Quando está bem, ele mostra a todos o quão é bom. Ele esteve lesionado e, por experiência própria, sei o quanto é duro estar lesionado. É um torneio muito bom para ele e desejo-lhe uma carreira sem problemas físicos”, manifestou o espanhol, enaltecendo a passagem bem sucedida de Chung pelo ‘qualifying’ até à terceira ronda em Flushing Meadows.

Nos oitavos de final, fase do torneio que conta igualmente com o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, Rafael Nadal vai medir forças com o croata Marin Cilic, campeão do US Open em 2014, que travou e venceu uma dura batalha com o norte-americano John Isner, por 7-5, 3-6, 7-6 (8-6) e 6-4, em três horas e 18 minutos.

Já o alemão Alexander Zverev, sexto classificado na hierarquia ATP, garantiu pela primeira vez na carreira a passagem aos oitavos de final em Nova Iorque, ao bater hoje o eslovaco Aljaz Bedene (80.º ATP) em quatro partidas, com parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-3 e 7-6 (7-3), ao cabo de três horas e 36 minutos.