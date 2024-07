Nadal, vencedor de 22 Grand Slams e considerado o ‘rei’ da terra batida, e Alcaraz, que se tornou no mais jovem de sempre a chegar à liderança do ranking mundial, superaram os argentinos com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 49 minutos, no Court Philippe-Chatrier.

Na próxima ronda, a dupla espanhola vai ter pela frente os vencedores do duelo entre os neerlandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof e os húngaros Marton Fucsovics e Fabian Marozsan.

Nadal, de 38 anos, jogou com o jovem de 21 e ainda viu a sua coxa direita ser ligada durante a partida. O maiorquino tem a sua participação no torneio de singulares ainda em dúvida, devido às dores na coxa.

‘Rafa’ Nadal tem previsto entrar em campo no domingo, frente a Fucsovics, que também pode encontrar em pares, e, caso vença, vai ter pela frente na segunda ronda o sérvio Novak Djokovic, que hoje venceu o australiano Matthew Ebden.

Já Alcaraz também está na segunda ronda de singulares, depois de ter vencido na estreia o libanês Hady Habib.