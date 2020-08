O avançado japonês, que na época passada esteve afastado dos treinos após a retoma do campeonato, falhou a primeira semana de trabalho, mas agora esteve com a equipa, conforme se verifica nas fotos do treino partilhadas pelo FC Porto nas redes sociais.

Para além do japonês, também esteve presente nos trabalhos o defesa central Chidozie, que foi emprestado pelo clube ‘azul e branco’ ao Leganés na última época.