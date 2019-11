A notícia foi difundida logo depois de José Mourinho ter assinado pelo Tottenham, regressando assim ao ativo e ao futebol inglês. Num dos primeiros treinos, o técnico português chamou o internacional inglês Dele Alli e o seguinte diálogo aconteceu:

José Mourinho: "És o Dele ou o irmão do Dele?"

Dele Alli: "Sou o Dele."

José Mourinho: "Então joga como o Dele."

Já todos tínhamos saudades do Special One (perdão, do "Smilling One", não tínhamos? Como escreveu o Guardian, este diálogo é uma espécie de "clássico Mourinho", que apesar da sua relação difícil com algumas das estrelas que já treinou (Pogba à cabeça, como o exemplo mais recente), já provou ser capaz de pegar num talento e torná-lo um dos melhores jogadores do planeta enquanto atua na sua equipa.

Dele Alli é isso mesmo. Com apenas 23 anos, o internacional inglês (37 jogos e três golos pela Seleção) é um dos maiores talentosos jogadores do país de Sua Majestade e soma já 197 jogos e 58 golos ao serviço dos Spurs, contando com os dois que apontou esta tarde frente ao Bournemouth.