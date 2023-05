Os napolitanos garantiram o cetro a cinco rondas do final, com Victor Osimhen (53 minutos) a anular o golo de Lovric (13) e a garantir a igualdade para os ‘partenopei’, que tinham falhado o primeiro ‘match point’ no domingo, ao cederem uma igualdade perante a Salernitana (1-1).

A formação comandada por Luciano Spalletti repetiu os sucessos de 1986/87 e 1989/90, quando o Nápoles era liderado em campo por Maradona, passando a somar os mesmos três títulos da Roma, no oitavo lugar do ranking, liderado pela Juventus (36 troféus).

Após 33 de 38 rondas, o Nápoles soma 80 pontos, contra 64 da Lazio, segunda classificada.