De acordo com os meios de comunicação social italianos, o avançado, de 24 anos, custou 17 milhões de euros aos ‘cofres’ do Nápoles, no qual alinha o lateral esquerdo internacional português Mário Rui.

Andrea Petagna, que soma uma internacionalização pela Itália, representou AC Milan, Sampdoria, Latina, Vicenza, Ascoli e Atalanta, antes de, em 2018, se transferir para a SPAL, pela qual apontou, até ao momento, 25 golos em 59 partidas.