Um autogolo de Montipo, aos cinco minutos, e um tento de Zambo Anguissa, aos 61, decidiu a contenda para os napolitanos, perante pálida oposição do Verona, em que Dani Silva foi suplente não utilizado, resultando na 12.ª ocasião, em 20 jogos, que o Nápoles não sofreu golos.

O resultado deixa a formação orientada por Antonio Conte com 47 pontos, liderando a Serie A com quatro de vantagem para o Inter, ainda que os ‘nerazzurri’, campeões em 2023/24, tenham dois jogos a menos.

Bolonha e Roma continuaram hoje a marcar passo na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, ao empatarem a duas bolas, com Dovbyk a empatar para os forasteiros, de penálti, aos 90+8.

Em sétimo, os bolonheses somam 29 pontos, a três pontos da sexta classificada, a Fiorentina, após vencerem apenas dois dos últimos cinco jogos, o mesmo registo dos romanos, para já em 10.º com 24 pontos.

Antes, um golo de Matteo Darmian selou a vitória do Inter Milão em casa do Veneza, deixando o campeão no encalço dos líderes, quando tem dois jogos a menos — a meio da semana, bate-se com o Bolonha em casa, e tem por completar a partida da 14.ª ronda, com a Fiorentina, interrompida aos 17 minutos.

Também hoje, o Génova (11.º), sem Vitinha, lesionado, venceu em casa o Parma (1-0), que está a apenas um ponto da linha de descida.