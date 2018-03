Não é só dentro das quatro linhas que é necessário o cumprimento de regras. Fora dele, há que nos orientarmos e seguir as várias linhas traçadas. Como em tudo na vida, há direitos e deveres. O nosso convidado de hoje vai explicar como funciona a lei desportiva no mundo futebol.

Esta quinta-feira, dia 15 março, vamos estar à conversa com Rui Alexandre Jesus, presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo (APDD), pelas 17h00, no Facebook do SAPO24.

O financiamentos dos clubes e os clubes devedores, a liberdade de expressão e a violência e a utilização das redes sociais e as contas oficias dos emblemas desportivos serão alguns dos tema que pretendemos discutir com o nosso convidado. E porque caminhamos a passos largos para novas formas de jogar futebol, o eSports será igualmente tema de análise. Quais os desafios e que futuro para a bola que rola no mundo virtual.

Para além de poder ser acompanhado em direto, no Facebook do SAPO24, o Nas Orelhas da Bola, podcast produzido pela MadreMedia, está também disponível para audição no iTunes, Mixcloud, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts.