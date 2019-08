“Acredito que durante um tempo é bom introduzir diferentes equipas para nos conhecermos e é muito importante mudar a estrutura para nos adaptarmos às diferentes equipas e temos jogadores para isso”, considerou o técnico que não revelou se vai manter o ‘onze’ da última jornada.

Certo para o jogo está o capitão da equipa, Cláudio Ramos, que “se realizar mais 70 minutos de jogo atinge 7.000 minutos consecutivos em campo” e é o primeiro guarda-redes a conseguir o feito após Rui Patrício, então na baliza do Sporting.

“Este feito está ao alcance de muito poucos e, se o conseguir, é fruto do seu trabalho. Para nós, é muita sorte ter um jogador com estas características. Esperamos que acumule minutos, é sinal que tem competência dentro do plantel e tem margem para ser melhor, porque ainda é novo”, apontou o técnico.

Tondela e Santa Clara, que ocupam lugares a meio da classificação, ambos quatro pontos, vão defrontar-se no domingo, a partir das 16:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.