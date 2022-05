Esta é a quinta vez que a Praia do Norte, na Nazaré, se distingue como palco de maior onda do mundo. Desta vez com uma onda com 26, 21 metros surfada pelo alemão Sebastian Steudtner no dia 29 de outubro de 2020.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela World Surf League, organizadora dos Red Bull Big Wave Awards, numa cerimónia na Nazaré.

Cinco anos depois, há um novo recordista das ondas gigantes. Depois de Garret Macnamara, em 2011, com uma onda de 24 metros, foi a vez de Rodrigo Koxa, em 2017, numa onda de 24’38 metros.

Já Maya Gabeira é a única surfista feminina a ser distinguida nesta categoria, sendo detentora duas vezes do record do Guiness, uma em 2018 e outra em 2020, com ondas de 20,72 metros e 22,4 metros, respetivamente.

A avaliação da onda foi feita através de frames das filmagens e corrigida geometricamente com base na câmara e sua inclinação

A análise do tamanho dependendo de vários fatores tais como a qualidade da filmagem, condições atmosféricas e ângulos e distância entre fotógrafo e onda. Para tal, são utilizados alguns objetos de regência como Mota de água e surfista. Sendo, posteriormente, as imagens, convertidas de pixels para pés/metros.