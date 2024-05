NBA: Alcateia dos Timberwolves encosta campeões às cordas. "Ganharam com uma limpeza gigante"

Falam sobre os Minnesota Timberwolves, que estão a encostar os campeões Denver Nuggets às cordas (estão com uma vantagem de 2-0 na série e no último jogo nem contaram com o contributo de Rudy Robert). Esta vantagem é tão inesperada que leva João Dinis a afirmar que, até ele, "um descrente nesta equipa ao longo do ano", foi obrigado a "entrar no autocarro" porque é "muito difícil não reconhecer a estaleca desta equipa", especialmente pela maneira como bateram os favoritos da série e a equipa onde só joga o provável MVP da temporada regular, Nikola Jokic. "Ganharam com uma limpeza gigante, limparam!", disse. Por seu turno, Ricardo Brito Reis deixa uma pergunta no ar: "Quão preocupados estão os adeptos dos Boston Celtics?".