Os Golden State Warriors, campeões em título, venceram hoje sem problemas o primeiro jogo dos 'playoffs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao derrotarem em casa os San Antonio Spurs, por 113-92.

Sem Stephen Curry, a sua principal estrela, que recupera de uma lesão no joelho esquerdo, os Warriors contaram com os bons desempenhos de Kevin Durant (24 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências), Klay Thompson (27 pontos) e Draymond Green (12 pontos, 8 ressaltos e 11 assistências).

O poste JaVale McGee, com 15 pontos, quatro ressaltos e dois desarmes de lançamento em apenas 16 minutos em campo, também ajudou a equipa de Oakland a recuperar a autoridade neste primeiro jogo da ronda inicial da Conferência Oeste, disputada à melhor de sete encontros.

No último mês, jogando diversas vezes sem os seus principais jogadores, numa mescla de gestão de esforço, lesões e doenças, os Warriors perderam seis jogos em 10, mas hoje rapidamente demonstraram ao que iam, chegando ao intervalo a vencer por 57-42.

Do lado dos Spurs, que continuam a lamentar a ausência do extremo Kawhi Leonard, afastado desde janeiro por lesão, Rudy Gay (15 pontos), LaMarcus Aldridge (14), Bryn Forbes (14) e Pau Gasol (6) foram o espelho do desacerto da equipa, que terminou o jogo com uma eficácia de apenas 39,2% em lançamentos de campo (32 em 80)

O segundo jogo disputa-se novamente na Oracle Arena, em Oakland, na segunda-feira.