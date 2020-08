Com 17 lançamentos de campo marcados, em 24 tentados, incluindo nove em 12 nos ‘triplos’, e sete em nove nos lances livres, o base dos Nuggets repetiu o registo do quarto jogo. No quinto, não ficou muito atrás, ao fechar com 42.

Jamal Murray, que ainda adicionou seis assistências e cinco ressaltos, em 43.02 minutos, igualou o feito na eliminatória de Donovan Mitchell, jogador dos Utah Jazz, que marcou 57 pontos no primeiro jogo e 51 no quarto.

Na história dos ‘play-offs’, nenhum jogador conseguiu 50 ou mais pontos em mais do que dois jogos dos ‘play-offs’ na mesma temporada.

Além de Murray, destaque no conjunto de Denver, que esteve a perder a eliminatória por 3-1, para o sérvio Nikola Jokic, autor de 22 pontos, nove assistências e quatro ressaltos, e para Jerami Grant, que marcou 18 pontos.

Nos Jazz, Mitchell esteve novamente em grande nível, com 44 pontos, incluindo nove ‘triplos’ (em 13 tentados), seis ressaltos e cinco assistências. Mike Conley acrescentou 21 pontos e o francês Rudy Gobert 11 pontos e 11 ressaltos.

A eliminatória fecha na terça-feira, na ‘bolha’ de Orlando, com a realização do sétimo jogo, a ‘negra’, que dá ao vencedor o ‘passaporte’ para as meias-finais de conferência, face aos Los Angeles Clippers, que superaram os Dallas Mavericks por 4-2.