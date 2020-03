A equipa de NBA Brooklyn Nets anunciou esta terça-feira que quatro jogadores acusaram positivo no teste para a infeção pelo novo coronavírus (Covid-19). No comunicado, a equipa de basquetebol informa que apenas um dos atletas apresenta sintomas e que os restantes três se apresentam assintomáticos.

Todos os jogadores infetados estão de quarentena e sob os cuidados da equipa médica dos Nets.

"A organização está a informar todos os que estiveram em contacto com os jogadores, incluindo os adversários que defrontámos, e a trabalhar de perto com as autoridades de saúde estatais e locais. A todos os jogadores e membros que viajaram com a equipa dos Nets está-lhes a ser pedido que permaneçam em isolamento, para monitorizar quaisquer sintomas e para manter contacto com o staff médico do clube. A saúde dos nossos jogadores e staff é da maior prioridade para a organização e a equipa está a fazer tudo o que lhe é possível para garantir que os infetados recebam o melhor tratamento possível.

Como sempre, agradecemos o apoio dos nossos fãs, parceiros e comunidade e desejamos a todos os que estão a combater o vírus uma rápida recuperação", pode ler-se no comunicado.

Entre os infetados está Kevin Durant, antigo campeão da maior liga de basquetebol do mundo e uma das estrelas maiores da NBA. Durant transferiu-se esta época para os Brooklyn Nets, proveniente dos Golden State Warriors, mas ainda não se estreou pela nova equipa devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles sofrida na final da época passada quando ainda representava os Warriors.

Esta informação foi avançada por Shams Charania, jornalista especialista em NBA do Stadium e The Athletic que na sua conta de Twitter cita o jogador, afirmando que este disse: "Tenham cuidado, tomem conta de vocês e façam quarentena. Nós vamos conseguir ultrapassar isto".