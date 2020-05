Os jogos poderiam ser realizados no ESPN Wide World of Sports Complex, uma estrutura localizada no Walt Disney World Resort, em Bay Lake, próximo de Orlando, na Florida, uma infraestrutura que inclui nove campos e que acolhe vários eventos desportivos amadores e profissionais durante o ano.

Esta estrutura pode albergar vários jogos em simultâneo, pelo que o espaço não constituirá um problema, mesmo que a liga norte-americana de futebol, que também está em negociações para retomar sua temporada na Disney, esteja a decorrer ao mesmo tempo da NBA, visto que o complexo tem aproximadamente 40 quilómetros quadrados e 24 mil quartos de hotel que pertencem e são operados pela Disney.

O porta-voz da NBA, Mike Bass, revelou que as negociações com a Disney ainda estão numa fase exploratória, mas mostra-se otimista.

“A nossa prioridade continua a ser a saúde e a segurança de todos os envolvidos, e estamos a trabalhar com especialistas em saúde pública e com funcionários do Governo para definir as diretrizes e garantir que os protocolos sanitários e de segurança serão cumpridos a rigor”, disse.