Depois da eliminação aos pés dos Atlanta Hawks, os Philadelphia 76ers estão em estado de sítio, com o futuro de uma das suas estrelas, Ben Simmons, e do seu treinador, Doc Rivers, a parecer incerto. Este é um dos temas do episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, que vai fazer ainda a antevisão às finais de cada uma das conferências da melhor liga de basquetebol do mundo.

