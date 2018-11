Nas duas últimas temporadas, a formação do estado do Wisconsin teve ao seu serviço um dos melhores jogadores do planeta (um facto não de somenos importância para uma equipa sediada num dos mercados mais pequenos e menos atrativos da liga) e um bom elenco secundário, mas ficou sempre aquém das expectativas (um facto não de somenos importância para uma equipa sediada num dos mercados mais pequenos e menos atrativos da liga e que, por isso, tem de fazer tudo para manter o talento por lá).

Sob o comando de Jason Kidd, os Bucks entraram em cada uma dessas épocas a prometer tomar de assalto a conferência Este. Mas em cada uma delas ficaram-se pelo meio da tabela, pela entrada por pouco nos playoffs (foram 6.ºs em 2016-17 e 7.ºs em 17-18) e por uma eliminação precoce na primeira ronda (em 16-17, perderam 4-2 frente aos Raptors e em 17-18 foram derrotados em 7 jogos por uns muito desfalcados Celtics).

Este ano, fizeram o melhor arranque desde os tempos de Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson (a temporada a seguir ao único título da sua história e, uma curiosidade, o ano em que Lew Alcindor mudou oficialmente o nome para Kareem Abdul-Jabbar). Nessa temporada de 71-72 também começaram com um recorde de 7-0.

Ora, o plantel é praticamente o mesmo do ano passado. A principal contratação nesta offseason foi Brook Lopez. Por isso, não está por aqui a explicação para este arranque. Giannis está a fazer um começo de temporada sensacional. Mas também o fez nas duas últimas temporadas. Portanto, também não encontramos aqui a maior razão para esta boa partida. Qual a grande diferença então? Mike Budenholzer.

Coach Bud, que, depois de nos ter mostrado isso nas suas primeiras temporadas em Atlanta (e de nos ter feito esquecer um pouco quando acumulou o cargo de treinador com o de diretor-geral da equipa), volta a recordar-nos que é um dos melhores treinadores da NBA.

Não nos interpretem mal: Giannis Antetokounmpo está a fazer um começo de temporada incrível e, dentro de campo, é o maior responsável por este arranque. Mas, como referimos acima, o Greek Freak já fez isto nas duas épocas anteriores e isso não se traduziu em sucesso coletivo. O que mudou não foi a sua produção, mas antes o aproveitamento da mesma. Bem como da dos que o rodeiam.

Com Budenholzer, os Bucks estão a jogar um estilo de jogo bastante diferente e a potenciar as suas peças ao máximo. E a ordem é para correr, penetrar e atirar.

Depois de serem uma das equipas com o ritmo de jogo mais baixo da liga nos últimos dois anos (26ºs em 2016-17, com 94.5 posses de bola por jogo; 20ºs em 2017-18, com 96.2 posses de bola por jogo), este ano são a quinta equipa com o ritmo de jogo mais alto, com 104.3 posses de bola por cada 48 minutos.

E depois de serem uma das equipas que menos triplos tentou no último par de épocas (24 triplos por jogo em 2017-18 - abaixo da média da liga de 29; e 23.7 em 2016-17 - abaixo da média da liga de 27), este ano estão com umas inacreditáveis 41 tentativas por jogo. Mais 10 do que a média da liga. Nestes 10 primeiros jogos, 45% dos seus lançamentos foram para lá da linha dos 7,25m. Mas não são apenas mais lançamentos de três. São também melhores lançamentos de três, pois estão a liderar a liga em triplos não contestados, com 22.6 por jogo (bem acima dos 14.3 do ano passado).

“Não queremos fazer lançamentos difíceis e contestados”, afirmou recentemente Budenholzer em declarações à ESPN, “mas se estás aberto, queremos que lances. Mas não nos podemos esquecer da movimentação de bola e da movimentação dos jogadores, continuar a penetrar, provocar rotações e ajudas, coisas dessas.” E por 'coisas dessas' Budenholzer quer dizer: criar espaço para Giannis penetrar e atacar o cesto.

É um sistema que se alimenta a si próprio: as penetrações de Giannis criam espaço para os atiradores e os atiradores criam espaço para os ataques ao cesto de Giannis. Um sistema de jogo mais rápido, mais móvel e mais eficiente. Um sistema em que Bud tira o melhor partido das peças que tem à sua disposição.

Esta é uma apologia dos bons treinadores, mas também podia ser uma crítica às multitarefas. Depois de andar a dividir os seus talentos e a sua atenção pelo trabalho dentro de campo e fora deste, Mike Budenholzer dedicou-se apenas a uma tarefa, focou-se naquela onde é melhor e os resultados estão à vista. Chef Bud deixou a gestão do restaurante para outros, meteu-se na cozinha e está a fazer das melhores omeletes lá do sítio.