No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis vestiram o fato e gravata e responderam a algumas perguntas do questionário de início de época que a NBA costuma fazer aos General Managers das equipas da liga. Do vencedor do campeonato, à equipa que vai evoluir mais em relação à época passada, passando pelo rookie que vai ser melhor jogador daqui a cinco anos, são várias as previsões feitas pelos anfitriões do podcast.

