NBA: O salto de Neemias, o futuro de Donovan Mitchell e Deandre Ayton

No último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, falou-se sobre o futuro de Donovan Mitchell, Deandre Ayton e do nosso Neemias Queta. E ainda houve tempo para falar da vitória épica da seleção nacional de sub20 diante de Israel, atual bicampeão, no Campeonato da Europa da Divisão A.

MadreMedia | Bola ao Ar

 No episódio desta semana, o João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: Rescaldo da Summer League e do salto qualitativo incrível de Neemias Queta ;

O futuro de Donovan Mitchell ;

O novo contrato de Deandre Ayton e o que é que isso significa para Kevin Durant ;

