Uma espécie de regresso da Hand Checking Rule leva Ricardo Brito Reis a acreditar que está aberta oficialmente a candidatura de Draymond Green a Defensive Player of the Year (DPOY). Paralelamente, a liderar o Oeste, e com Stephen Curry a marcar 50 pontos e a fazer 10 assistências no último jogo, que se pode esperar dos Warriors depois dos primeiros 10 encontros da temporada?

Estes são alguns dos destaques do episódio desta semana do Bola ao Ar, em que também se aborda o momento de forma dos Philadelphia 76ers e do que isso pode significar para o futuro de Ben Simmons.

