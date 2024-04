NBA: "Pelo segundo ano consecutivo, o Giannis, uma espécie de super-homem, pode estar limitado nos playoffs"

A lesão de Giannis Antetokounmpo e do que isso significa para a ambição dos Milwaukee Bucks nos playoffs que se avizinham. "Pelo segundo ano consecutivo, o Giannis, uma espécie de super-homem, pode entrar limitado fisicamente nos playoffs. No ano passado, não precisamos de ser lembrados do que aconteceu [aconteceu Jimmy Butler e os Miami Heat, que derrotaram os Bucks por 4-3 na final da Conferência Este]. Este ano, são segundo e têm um adversário mais difícil [os Boston Celtics]", lembra Lucas Niven;

Os novos dados do contrato do Neemias Queta com os Celtics (o contrato oferecido ao português é plurianual, ou seja, é válido para este ano a decorrer e o próximo, sendo que no próximo há aquilo a que se chama de "team option", isto é, os Celtics podem decidir se querem ou não manter o Neemias no plantel);