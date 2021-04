Desde 2010 que o conjunto do Arizona, duas vezes finalista, não passava da fase regular da NBA, algo que confirmaram com o triunfo sobre um dos rivais da Conferência Oeste.

O veterano Chris Paul marcou 28 pontos, com Devin Booker a acrescentar 21, enquanto Paul George foi o melhor dos Clippers, com 25 pontos.

Com os Utah Jazz (45 vitórias e 17 derrotas) já apurados no Oeste, os Suns (44-18) são os segundos a garantir o apuramento para a fase seguinte, com os Clippers (43-21) a seguirem no terceiro posto da mesma conferência.

Na Conferência Este, os Washington Wizards mantêm-se na 10.ª posição, que dá acesso ao 'play-in', muito graças aos contributos de Russell Westbrook, que conseguiu o 30.º 'triplo-duplo' da temporada, com 18 pontos, 18 ressaltos e 14 assistências no triunfo sobre os Los Angeles Lakers, por 116-107.

Esta foi a terceira temporada em que Westbrook chegou aos 30 'triplos-duplos', sendo que nenhum outro jogador conseguiu mais do que uma época com este registo.

Erik Spoelstra tornou-se o 27.º treinador a atingir 600 vitórias na NBA, ao conduzir os Miami Heat, finalistas da última temporada, ao triunfo sobre os San Antonio Spurs, por 116-111.