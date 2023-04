Esta é a segunda parte de um episódio duplo especial sobre o final de temporada regular que contou com os três anfitriões do podcast: João Dinis, Lucas Niven e Ricardo Brito Reis.

Neste episódio (Parte 2), a equipa do Bola ao Ar:

Faz a sua atribuição dos prémios individuais (Defensive Player, Rookie, Sixth Man e Most Improved Player) desta época;

Elege as suas All-NBA Team.

