James Harden teve uma noite para ‘esquecer’ em termos de lançamentos de campo, acertando apenas quatro de 15, incluindo um em nove nos ‘triplos’, para escassos 17 pontos, mas fez um desarme de lançamento decisivo, a 4,8 segundos do fim.

No que foi o seu melhor jogo da carreira, o ‘rookie’ Luguentz Dort, já com 30 pontos, lançou para colocar os OKC na fase seguinte, mas Jarden desarmou-o, garantindo o sofrido triunfo dos Rockets, num jogo muito equilibrado de início ao fim.

Robert Covington, com 21 pontos e 10 ressaltos, Eric Gordon, com 21 pontos, e Russell Westbrook, com 20 pontos e nove ressaltos, lideraram ofensivamente os Rockets, que contaram ainda com importantes 13 pontos do suplente Jeff Green.

Nos Thunder, e além do grande jogo de Dort, destaque para o ‘triplo duplo’ do base ex-Rockets Chris Paul, que terminou o embate com 19 pontos, 12 assistências e 11 ressaltos.