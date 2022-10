No episódio de hoje, João Dinis e Lucas Niven falam sobre:

As surpresas e desilusões da primeira semana de NBA;

De quem ainda não ganhou e não perdeu;

O momento atual de Russell Westbrook.

