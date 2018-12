Os bicampeões Golden State Warriors, impulsionados por Stephen Curry, autor de 42 pontos, impuseram-se aos Cleveland Cavaliers, por 129-105, num jogo da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA) que reeditou das quatro últimas finais da competição.

Sem Kevin Love, a recuperar de uma operação a um dedo do pé, os Cavaliers voltaram, na quarta-feira, a perder com os Warriors, depois de já terem sido derrotados nos quatro jogos da final da época passada.

As duas equipas protagonizaram as quatro últimas finais da NBA, com um saldo claramente positivo para os Golden State Warriors, que triunfaram em 2015, 2017 e 2018, contra um único título conquistado pelos ‘Cavs’, em 2016.

Também na quarta-feira, o extremo LeBron James, que esta temporada se transferiu, precisamente, dos Cleveland Cavaliers para os Los Angeles Lakers, foi a estrela na vitória sobre os San Antonio Spurs (121-113), anotando 42 pontos, 20 dos quais no último período.

O poste Joakim Noah, anunciado horas antes como reforço, estreou-se com a camisola dos Memphis Grizzlies na vitória por 96-86 sobre os LA Clippers, tendo marcado quatro pontos.

Noah regressou à competição 11 meses depois da última partida, disputada ao serviço dos New York Knicks, equipa da qual foi excluído após um conflito grave com o treinador em janeiro deste ano.