No jogo da liga de desenvolvimento da NBA, disputado no Comerica Center em Frisco (Texas), Queta completou 22 minutos e anotou 13 pontos, sete ressaltos, seis assistências e um roubo de bola.

Na equipa secundária dos Boston Celtics, Jordan Walsh foi o melhor marcador, com 27 pontos, enquanto Olivier-Maxence Prosper marcou 28 pontos pelo conjunto de desenvolvimento dos Dallas Mavericks.

Com a vitória frente aos Texas Legends, os Maine Celtics garantiram o estatuto de segundos cabeças de série do Este nos ‘play-offs’ da G League, pelo que estarão isentos na primeira fase e avançam diretamente para as ‘meias’ da conferência.

Queta, de 24 anos, tem 46 jogos na NBA, 26 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G League.