Com o treinador dos Celtics a dar descanso aos principais jogadores da equipa, Neemias Queta aproveitou os 19.30 minutos de jogo para marcar 19 pontos, com oito lançamentos de campo concretizados em 11 tentativas, mais três lances livres em quatro.

Além de ter melhorado o recorde de pontos, marcando mais três do que na sexta-feira, o poste luso esteve próximo de conseguir o terceiro ‘duplo-duplo’ da carreira, ficando a apenas um ressalto, alcançando nove, além de ter feito seis desarmes de lançamento, o que é também uma melhor marca pessoal.

O base Payton Pritchard fez a melhor exibição da carreira, que esteve perto de um ‘triplo duplo’, com 38 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos, com Svi Mykhailiuk a marcar 26 pontos para os Celtics.

Nos Wizards, Eugene Omoruyi (26 pontos) e Jared Butler (22) foram os melhores marcadores.

Os Celtics terminaram a fase regular com o melhor registo da Conferência Este e de toda a NBA, com 64 vitórias e 18 derrotas, enquanto os Wizards foram 14.ºs e penúltimos na mesma conferência, com 15 triunfos em 82 jogos.

Neemias Queta, de 24 anos, foi o primeiro português a entrar na liga norte-americana de basquetebol, depois de ter sido escolhido na 39.ª posição, pelos Sacramento Kings, em 2021.

O internacional português, que esta época trocou os Sacramento Kings pela formação de Massachusetts, assinou um contrato standard com os Boston Celtics e poderá, assim, participar nos play-offs da NBA, tendo já cumprido pelos Boston Celtics um total de 28 jogos na temporada 2023/24.