“É o futuro das pessoas e o seu trabalho que está em causa. É lógico que ninguém se consegue abstrair disso a 100%. O que nós tentámos sempre foi fazer com que os corredores se focassem na competição, fazê-los entender que os resultados ajudavam. Independentemente de a equipa continuar ou não, para eles, a nível individual, os resultados só ajudam”, observou.

Os responsáveis da formação tentaram, sem sucesso, motivar os corredores, lembrando-os de que estavam na melhor prova do Mundo, aquela onde mais ambicionavam e desejavam estar, e instando-os a não desperdiçarem a oportunidade.

“Não podemos dizer que estamos contentes com os resultados. Uma equipa como a nossa, não pode terminar um Tour sem um resultado, que é o caso”, lamentou Azevedo.

Para o português, é impossível fazer um balanço positivo do desempenho coletivo da sua formação, mesmo depois de ter abdicado de lutar por um lugar na geral com o seu chefe de fila, o russo Ilnur Zakarin, que ainda assim foi o melhor da Katusha na geral individual, na 51.ª posição, a quase duas horas do vencedor, o colombiano Egan Bernal (INEOS).

“Sabíamos que o Ilnur ia ser uma incógnita, não sabíamos se ia estar ou não recuperado do Giro. Nos primeiros dias, vimos que não. A partir daí, as etapas começaram a ser o nosso objetivo. Estivemos muitas vezes nas fugas, mas, na realidade, não houve nenhum dia em que estivéssemos na luta, até ao risco, pela etapa”, concedeu.