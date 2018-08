A convite da revista Four-Four-Two o ponta-de-lança sueco recorda um golo icónico, o último de Zlatan Ibrahimovic com a camisola do Ajax, o último antes de se catapultar para o sucesso e glória internacional. "Foi o meu melhor golo", assume o atual jogador do LA Galaxy.

Foi há 14 anos que Zlatan Ibrahimovic marcou o primeiro golo do resto da sua vida.

Num jogo épico em que o sueco fez abanar as redes da baliza adversária por duas ocasiões e fez quatro assistências, num encontro que terminaria 6-2, o seu segundo tento no jogo, o 65.º golo como profissional, foi o capitular de um percurso heróico no Ajax. Um caminho em que o na altura jovem promissor chega e falha, dá a volta, e por entre um misto de vénias e assobios, dá o salto para o patamar seguinte. Por fim, o percurso agridoce culmina num golo maradoniano que ainda hoje é relembrado por todos os amantes de futebol.

Foi o último golo de Zlatan pelo emblema holandês. Dias depois mudar-se-ia para a Juventus e dava início a uma carreira que lhe colocaria ao peito os emblemas do Inter de Milão, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United e agora os norte-americanos do LA Galaxy.

14 anos depois o próprio recordou à Four-Four-Two aquele momento mágico do dia 22 de agosto de 2004, ao minuto 73 do jogo que opunha Ajax e NAC Breda. O momento que Zlatan classifica como o melhor golo da sua carreira:

“Em 2004, eu estava na Ajax e a Juventus estava prestes a contratar-me. Rafael van der Vaart [o capitão de equipa] não falava comigo porque dizia que eu o tinha lesionado de propósito. Não o fiz.

Quando entrei em campo para o jogo com o Breda, os fãs do Ajax assobiaram-me - colocaram-se ao lado do van der Vaart. Ele estava lesionado e não podia jogar.

Eu joguei, marquei por duas vezes e fiz quatro assistências. Num dos golos recebi a bola com um defesa colado às minhas costas [e tinha] outro, de frente a pressionar-me, mas mantive a bola afastada dos dois. Depois virei-me e vi a baliza.

Eu estava a ir em direção à baliza a driblar os adversários… “bam, bam, bam”... ao mesmo tempo que procurava o momento para rematar. Ele não chegava, então eu continuava a passar pelos jogadores. Até que passei o guarda-redes.

Mas eu decidi, ainda assim, voltar um pouco atrás para ter um melhor ângulo para marcar. Voltei a passar pelo mesmo defesa. Estava habituado a jogar contra ele, mas não me apercebi na altura. Ele disse-me “Zlatan, eu pensava que nós éramos amigos…”. Eu pedi-lhe desculpa porque não me apercebi que era um antigo colega de equipa. Foi o meu melhor golo.

A reação do van der Vaart? Não foi um problema. Não quero saber. Nos dias a seguir assinei pela Juve.”

Zlatan a ser Zlatan, no fundo. Ao longo da sua carreira, o avançado sueco já apontou 495 golos, sendo quase unanimemente considerado um dos melhores jogadores da última década, período de tempo marcado pelo duelo Messi-Ronaldo e que acabou por quase excluir da luta pelo trono de melhor jogador do mundo alguns dos melhores talentos contemporâneos de ambos.

Depois de se sagrar campeão na Holanda, Itália, Espanha e França, Zlatan Ibrahimovic, atualmente com 36 anos, espalha agora o perfume do seu futebol por terras do Tio Sam, onde ao serviço do LA Galaxy já apontou 13 golos em 17 jogos. Um deles, o primeiro ao serviço da equipa de Los Angeles, ficou também na memória.

Zlatan ainda está para durar, portanto.