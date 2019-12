O Newcastle, com um triunfo por 2-0, colocou hoje um ponto final no bom desempenho do Sheffield United na Primeira Liga inglesa de futebol, enquanto o Arsenal perdeu (2-1) na receção ao Brighton, em jogos da 15.ª jornada.

A série de sete partidas sem perder para a 'Premier League' chegou ao fim para o Sheffield, face aos tentos do francês Allan Saint-Maximin (15 minutos) e de Jonjo Shelvey (70), que permitiram ao Newcastle alcançar o adversário de hoje na nona posição, ambos com 19 pontos. A partilhar igualmente o nono lugar na tabela está o Arsenal, adversário do Vitória de Guimarães no Grupo F da Liga Europa, que voltou a desiludir, ao somar o nono encontro sem triunfar em todas as competições, após o 3-2 caseiro aos minhotos. Adam Webster (36 minutos) e o francês Neal Maupay (80) asseguraram a vitória dos forasteiros frente aos 'gunners', orientados de forma interina pelo sueco Fredrik Ljungberg, que apenas conseguiram restabelecer a igualdade durante alguns minutos, pelo gaulês Alexandre Lacazette (50). Concluída a 15.ª jornada, a prova é comandada pelo campeão europeu em título Liverpool, que soma 43 pontos, mais oito do que o Leicester e 11 face ao Manchester City. Os 'reds' não conquistam a prova desde 1989/90.