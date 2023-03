Os ‘magpies’ não venciam na ‘Premier’ desde o triunfo diante do Fulham na 20.ª jornada (1-0), em 15 de janeiro, mas globalmente vinham de dois empates e três derrotas, uma das quais na final da Taça da Liga, com o Manchester United.

Diante do Wolverhampon, que teve, como é hábito, vários jogadores portugueses em campo, o Newcastle chegou à vitória com golos de Alexander Isak, aos 26 minutos, e Almiron, aos 79, já depois de Hwang Hee-Chan ter igualado, aos 70.

Nos ‘wolves’, o treinador espanhol Julen Lopetegui contou com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence a titulares, enquanto Pedro Neto entrou ao intervalo e Matheus Nunes aos 69 minutos.

A vitória permite ao Newcastle subir a quinto, por troca com o Liverpool, derrotado no sábado na visita ao Bournemouth (1-0), enquanto o Wolverhampton mantém-se na 13.ª posição, três pontos acima da linha de descida.

O grande destaque do dia na jornada foi a vitória do líder Arsenal em casa do Fulham (3-0), do treinador português Marco Silva, com os ‘gunners’ a resolverem o jogo ainda na primeira parte, com os golos de Gabriel Magalhães, Martinelli e Odegaard a terem assistências de Trossard.