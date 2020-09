De acordo com a lista, o brasileiro, que em 2017 protagonizou a mais cara transferência do futebol mundial trocando o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, é a pessoa singular com maior dívida ao fisco espanhol.

De acordo com a lista, Neymar, cuja transferência rondou os 222 milhões de euros, tem uma dívida fiscal em Espanha de 34.624.268,60 euros.