O jogador brasileiro Neymar quebrou o silêncio ao publicar uma mensagem nas redes sociais, neste sábado, um dia depois da eliminação do Brasil do Campeonato do Mundo de Futebol, após derrota por 2 a 1 frente à Bélgica nos quartos de final.

"Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira. A dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história... Mas não foi dessa vez", escreveu a estrela do Paris Saint-Germain em publicação no Instagram. "Difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente para enfrentar qualquer coisa", acrescentou o avançado. Neymar também se mostrou "muito feliz em fazer parte desse time [equipa], estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações".