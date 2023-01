Damar Hamlin, defesa dos Buffalo Bills pela segunda época consecutiva, ficou internado em estado crítico num hospital esta terça-feira de manhã depois de desmaiar em campo, na sequência de uma colisão com outro atleta, no jogo contra os Cincinnati Bengals.

O jogo tinha começado há nove minutos quando Damar Hamlin colidiu com Tee Higgins, a toda a velocidade. O atleta de 24 anos ainda se levantou, deu dois passos, mas colapsou em campo logo de seguida, relata o The New York Times.

A equipa médica entrou de imediato em campo, prestando primeiros socorros ao jogador durante 10 minutos. Visivelmente consternados, com o estado em silêncio, os restantes atletas assistiram enquanto Hamlin eram assistido.

A partida entre as duas equipas da NFL, que estava a ser transmitida pela ESPN, foi interrompida por mais de uma hora, até a liga anunciar que o jogo ia mesmo ser adiado.

O jogador foi depois transportado para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde cerca de 100 fãs de futebol americano se juntaram, aguardando por informações sobre o estado de saúde do atleta.

Refere o The New York Times que a lesão de Hamlin é a mais recente de várias lesões graves recentes nesta temporada, deixando a NFL debaixo de críticas sobre a segurança dos jogadores.