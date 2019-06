A NFL Europe surgiu como uma oportunidade de expandir o desporto no velho continente e desenvolver jogadores que ainda não estavam na liga principal. Plano este que a liga norte-americana e os seus donos decidiram terminar por falta de lucros, mas vamos tentar contextualizar um pouco mais a história deste projeto “falhado”.

Em 1991, a NFL decide criar a sua própria liga secundária, a World League of American Football. Para a sua primeira temporada a liga escolheu ter 7 equipas norte-americanas (6 nos EUA e 1 no Canadá) e 3 europeias (na Alemanha, Inglaterra e Espanha). O interesse pelas equipas norte-americanas era escasso, por outro lado, as franquias europeias estavam a ter sucesso na bilheteira.

Após 2 temporadas a WLAF é cancelada, voltando em 1995 e mantendo o mesmo nome, mas sem quaisquer equipas americanas. Os Frankfurt Galaxy, os London Monarchs e os Barcelona Dragons voltaram à liga acompanhados de 3 novas equipas: os Amsterdam Admirals (Holanda), os Scottish Claymores (Escócia) e os Rhein Fire (Alemanha). O retorno da liga não trouxe tantos adeptos aos estádios como no passado, mas com o tempo o interesse aumentou imenso em algumas regiões.

Em 1998 é tomada a decisão de mudar o nome da liga para NFL Europe, mantendo ainda assim o nome do troféu World Bowl. Anos mais tarde, torna-se cada vez mais óbvio para o comissário da liga que o interesse pela NFL Europe não é sentido por toda a Europa. Se verificarmos os números de adeptos nos estádios antes de a liga ter seguido uma abordagem mais direcionada à região germânica, vemos exatamente isso. A equipa com maior assistência em 2003 foi a dos Rhein Fire, com uma média de 34.218 adeptos por jogo. Por outro lado, a pior era os Barcelona Dragons com 6.868 adeptos em média. As equipas fora da Alemanha provavam constantemente não conseguir manter números respeitáveis, baixando a média geral da liga e, consequentemente, o valor da mesma.

Em 2006, a NFL Europe chega à sua forma final: 5 equipas alemãs (Frankfurt Galaxy, Rhein Fire, Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils e Cologne Centurions) e 1 holandesa (Amsterdam Admirals). Pela primeira vez na história da liga, todas as equipas tinham uma média acima de 10.000 adeptos por jogo. Assim a liga manteve-se estável com números respeitáveis, culminando na sua última temporada. A NFL Europe teve a melhor temporada da sua história com 20.024 adeptos por jogo em média.