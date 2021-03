Helton Leite tem sido um dos protagonistas da época do SL Benfica, sobretudo desde que roubou a titularidade a Vlachodimos, guarda-redes cujo lugar no onze encarnado nas últimas duas épocas era inquestionável.

O gigante brasileiro de 1.96 altura e 30 anos de idade, que na temporada passada representava o Boavista, tornou-se este domingo no guardião com melhor clean sheet na I Liga, depois de ter alcançado 500 minutos consecutivos sem sofrer qualquer golo.

O único golo sofrido pelo camisola 77 das águias foi diante do Moreirense, na estreia a titular no escalão principal do futebol português, em jogo da jornada 19. Deste então, Farense, Rio Ave, Beleneses SAD, Boavista e, mais recentemente, Sporting de Braga falharam em conseguir bater o guarda-redes que ultrapassou o registo de Jordi Martins, guarda-redes do Paços de Ferreira, que já esta época tinha conseguido não sofrer golos durante quatro jogos consecutivos.

Este é também o melhor registo de um guardião do Benfica nos últimos quatro anos. Para encontrarmos um clean sheet com melhores números é preciso recuar até à temporada 2016/17, quando Ederson, atual guarda-redes do Manchester City, esteve 850 minutos, mais de nove jogos, sem ser batido.

Os números do antigo jogador do Boavista impressionam, mas estão ainda muito longe dos recordes absolutos, seja no clube da Luz, seja na primeira divisão portuguesa. No Benfica, o recorde é de Manuel Bento, que esteve 1065 minutos sem sofrer golos entre 29 de setembro de 1985 e 12 de janeiro de 1986. Já no plano nacional, Vítor Baía, no FC Porto, esteve 1192 minutos sem deixar entrar um único remate entre setembro de 1991 e 1992.