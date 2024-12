"Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amor, irmãos, história, coração e eternidade.”

José Mourinho, treinador português, despedindo-se da Roma, equipa da Liga italiana de futebol

Instagram, 16-01-2024

“Sou candidato à presidência do FC Porto. (…) Estamos eternamente gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa, mas é tempo de mudança.”

André Villas-Boas, na apresentação da candidatura à presidência do FC Porto

17-01-2024

“[Cristiano Ronaldo] É um exemplo de como um jogador dá tudo pela seleção. (…) A minha impressão, quando falei a primeira vez com ele sobre a seleção, foi de uma pessoa de 18 anos.”

Roberto Martínez, selecionador nacional

Lusa, 26-01-2024

“Em relação ao abraço que dei a um amigo [Pinto da Costa] no Coliseu [do Porto], é um mentor e alguém que conheço desde os 15 anos e que me deu oportunidades muito importantes na minha vida pessoal e profissional.”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

06-02-2024

“Clube aparenta ser um quintal, com uma galinha dos ovos de ouro que serve alguns.”

André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto

08-02-2024

“Se tenho noção do feito que tenho? Não, não tenho… Só tenho 19 anos… Dormi com as medalhas debaixo da almofada, a dos 50 ficou partida, deve ter sido uma senhora das limpezas sem querer, mas dava para trocar e entretanto troquei.”

Diogo Ribeiro, à chegada a Lisboa depois de conquistar duas medalhas de ouro nos Campeonatos do Mundo de natação em Doha

19-02-2024

“Assisti ao desenvolvimento da equipa portuguesa nos últimos anos e à forma como o treinador está a construir esta estrutura. São precisos cinco a 10 anos para isso. Penso que o que conseguiram é fenomenal.”

Steffi Jones, antiga internacional e selecionadora alemã Steffi Jones, uma das embaixadoras do Euro2024

25-03-2024

“Disseram que só ganharíamos campeonatos de 18 em 18 anos, disseram que só ganhámos o campeonato [em 2020/21] porque não tínhamos público e dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver.”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, nos festejos do título de campeão nacional, no Marquês de Pombal

05-05-2024

“Não existem palavras para descrever ou até agradecer tudo o que fez pelo FC Porto. O presidente dos presidentes não é metáfora! É memória, respeito e gratidão. Sobretudo, é obra, vitória e glória. [Reúne] Uma folha de serviços única, que traz consigo um pensar vivo e presente: ‘Este é o FC Porto que vos deixo, cuidem dele’. Assim o irei fazer, Jorge Nuno Pinto da Costa. O seu legado é eterno e será sempre respeitado.”

André Villas-Boas, na tomada de posse como presidente do FC Porto

07-05-2024

“A final [da Taça de Portugal contra o FC Porto] não é apenas para ganhar, é para rebentar com eles.”

Frederico Varandas, presidente do Sporting

12-05-2024

“Se o Rúben [Amorim] ficar no Sporting, não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting pode criar hegemonia no futebol português nos próximos anos.”

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica

TVI, 29-05-2024

“Quero agradecer o carinho, o amor que senti desde o primeiro momento em que meu nome foi ligado ao Fenerbahçe. Normalmente, o treinador é amado depois de vencer. Agora, sinto que sou amado antes de vencer.”

José Mourinho, na apresentação como novo treinador do Fenerbahçe numa cerimónia no estádio do clube de futebol turco, em Istambul

02-06-2024

“Foi sempre a lealdade para com este clube que me prendeu aqui. Foi também por essa mesma lealdade para com as pessoas que me acompanham aqui há mais de 30 anos e pelos sócios do FC Porto que hoje tomo este passo [saída do comando técnico do FC Porto].”

Sérgio Conceição, em comunicado

03-06-2024

“25 anos depois posso dizer que sou o melhor de sempre.”

Zlatan Ibrahimovic, ex-futebolista internacional sueco

08-06-2024

“Temos valores de convivência, tolerância e respeito. Cada voto conta e não deve ser ignorado. Espero que seja tomada a decisão certa e que continuemos a ter orgulho em vestir a camisola da seleção francesa no dia 07 de julho.”

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa de futebol, que participava no Campeonato da Europa na Alemanha, referindo-se às eleições legislativas francesas

16-06-2024

“É muito importante para mim poder carregar o nome e a bandeira de Portugal. Estar aqui neste palco e ser um dos pioneiros da modalidade no nosso país... É algo que não encaro levemente.”

Neemias Queta, poste português, depois de se sagrar campeão da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pelos Boston Celtics, em declarações à estação televisiva ESPN

18-06-2024

“Foi o melhor jogo da minha vida.”

Diogo Costa, guarda-redes da seleção nacional de futebol, eleito o homem do Portugal-Eslovénia, depois de ter defendido três penáltis que garantiram a passagem da seleção nacional aos quartos de final do Euro 2024

01-07-2024

“Não é possível estar mais feliz. Foi um dia maravilhoso, estou muito orgulhoso. Podemos sempre melhorar, esse é o objetivo. A virtude desta equipa é pensar sempre que podemos ser um pouco melhores.”

Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, após vencer o Europeu 2024

14-07-2024

“Acho que só quando puser a medalha ao peito, quando lhe tocar, quando lhe dar uma dentada, é que vou perceber que realmente é minha, vou levá-la para casa e conquistei-a, mas isto parece tudo um sonho, e era um sonho.”

Patrícia Sampaio, judoca portuguesa após conquistar o bronze em -78 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024

01-08-2024

“Em Portugal, temos feito omeletes sem ovos. Cada vez nos dão mais ovos para termos omeletes mais bonitas. Já estamos a começar a fazer bolos, vamos ver o que teremos mais tarde.”

Iúri Leitão, ciclista português, na zona mista, depois da medalha de prata conquistada na prova de Omniumdepois em Paris2024

08-08-2024

“Ser português é um orgulho imenso para mim. Sei que não nasci aqui em Portugal, mas considero-me português, porque sou muito grato àquilo que Portugal me deu.”

Pepe, futebolista nascido no Brasil, anunciando o fim da carreira, aos 41 anos

08-08-2024

“Tenho perdido aquela emoção, aquela felicidade que tinha pelo desporto e tenho vindo a pensar em aposentar-me a partir de hoje.”

Pedro Pichardo, na zona mista do Stade de France, pouco depois de conquistar a prata no triplo salto

09-08-2024

“O Mundial de clubes foi uma ‘gota’ num ‘oceano’ a transbordar. Critico a forma unilateral e até antidemocrática como o calendário [das provas organizadas pela FIFA e pela UEFA] foi imposto, sem consensualização e com a necessidade de articular um calendário já sobrecarregado.”

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol

Lusa, 04-09-2024

“Todos os ciclos têm um fim e eu venho anunciar-vos que o meu terminou. Foram 28 anos durante os quais me dediquei diariamente, lutando contra adversidades diárias, evitando a todo o custo constrangimentos familiares e pessoais, dando o meu máximo para me tornar a minha melhor versão.”

Jéssica Augusto, segunda melhor portuguesa de sempre na maratona, anunciando o final da carreira

Instagram, 11-09-2024

“O que eu digo é que o Viktor [Gyokeres] é um grande jogador e eu acho que ele vale 100 milhões [de euros]. E, principalmente o Sporting, o seu presidente [Frederico Varandas] e o diretor desportivo [Hugo Viana] acreditam que ele vale 100 milhões. Portanto, é esse o preço que ele tem, quem quiser [contratá-lo] terá de pagar 100 milhões.”

Ruben Amorim, treinador do Sporting

12-09-2024

“Tenho de dizer isto aos benfiquistas: desculpem, enganei-me na escolha do sucessor [Rui Costa].”

Luis Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica

CMTV, 12-09-2024

“Há um problema de saúde para aqueles jogadores que disputam Mundiais e Europeus de seleções e a Liga dos Campeões. São cerca de 200, mas só na Europa há 50.000 jogadores profissionais. Querem angariar dinheiro a partir desses 200, que, em vez de cinco Ferraris, passarão a ter seis. É isso que queremos no futebol.”

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola

13-09-2024

“Existe um futebol português antes e depois de Carlos Queiroz. Obrigado por tudo o que tens feito pelo nosso amado desporto.”

Gianni Infantino, presidente da FIFA

19-09-2024

“Todas as lágrimas dos últimos dias são de emoção, de orgulho, não são lágrimas de tristeza. São as lágrimas deste miúdo que teve o sonho de ser jogador de futebol e que teve sucesso depois de muito trabalho, esforço e sacrifício.”

Andrés Iniesta, futebolista internacional espanhol, anunciando o final da carreira

08-10-2024

“Que carreira, Rafa. Sempre esperei que este dia não chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as tuas conquistas no desporto que amamos. Foi uma honra absoluta.”

Roger Federer, na publicação de Rafael Nadal nas redes sociais, em que anunciou a sua retirada

10-10-2024

“Inspiraste [Rafael Nadal] milhões de crianças a praticarem ténis e acho que esse é, provavelmente, a maior proeza a que alguém pode aspirar. A tua tenacidade, dedicação, espírito lutador será lembrada durante décadas. O teu legado será eterno.”

Novak Djokovic, tenista sérvio, recordista de títulos do Grand Slam, Instagram

10-10-2024

“O desporto olímpico não é saudável e, se calhar, não devia dizer isto, porque vai desmotivar muitas crianças e jovens, mas não é saudável e isso vai ter um custo.”

Bárbara Timo, judoca

16-10-2024

“Graças a Deus, consegui realizar todos os meus sonhos. Consegui realizar muito mais do que sonhava quando era miúdo. Consegui realizar o maior sonho de qualquer jogador, que é ganhar um Campeonato do Mundo.”

Lionel Messi, internacional argentino

17-10-2024

“Houve um período de ‘Apito Dourado’, onde Pinto da Costa tinha toda a sua teia, toda a sua estrutura montada, e mais tarde aparece Luís Filipe Vieira, talvez cansado de investir e não conseguir ganhar, e faz uma ‘portização’ do Benfica.”

Frederico Varandas, presidente do Sporting

RTP3, 20-10-2024

“Estas tensões [geopolíticas] estão a tornar os Jogos Olímpicos ainda mais relevantes e importantes. […] Quanto maiores forem estas tensões, mais importantes são os Jogos Olímpicos e isso foi percetível em Paris.”

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional

Lusa, 31-10-2024

“Foi a melhor fase da minha vida. Todas as pessoas no Sporting sabem a importância que tiveram para mim. Percebo a desilusão dos adeptos e que estão divididos, por sair a meio de uma época que pode ser histórica.”

Ruben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora (5-1), na 10.ª jornada da Liga, sobre a sua ida para o comando técnico do Manchester United

01-11-2024

“Em Portugal brincamos ao alto rendimento e temos muita sorte com os atletas que temos. Um desportista no alto rendimento é profissional 24 horas por dia. Treina, tem alimentação bastante rigorosa, deve cumprir períodos de descanso, ajustar o sono… isto não é uma profissão?”

Fernando Pimenta, canoísta, medalhado olímpico, em Londre2012, em K2 1.000 metros, e Tóquio2020, em K1 1.000

05-11-2024

“Nunca pensei dizer isto, mas vou ser sempre também do Sporting.”

Ruben Amorim, após a goleada por 4-1 sobre o Manchester United, na despedida do Sporting

05-11-2024

“Ainda vou dar uns saltinhos na época de 2025, antes de terminar a carreira.”

Nélson Évora, campeão olímpico do triplo salto em Pequim2008, à margem da apresentação do projeto pedagógico “Uma medalha mágica”, do qual é coautor

07-11-2024

“Se tivesse dúvidas e se viesse assumir este lugar a pensar que poderia correr mal, não estaria aqui. Não me passa pela cabeça que pode correr mal.”

João Pereira, na apresentação como novo treinador do Sporting

11-11-2024

“Tenho muito poucas dúvidas de que o João Pereira, daqui a quatro ou cinco anos, vai estar num dos clubes mais poderosos da Europa.”

Frederico Varandas, presidente do Sporting

11-11-2024

“Se olharmos objetivamente para uma federação desportiva que tem como missão conquistar títulos, não há dúvida que ao longo destes 13 anos tivemos um conjunto de conquistas extremamente importantes. (...) Nessa perspetiva, pode considerar-se um legado imenso.”

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol

18-11-2024

“O corpo disse-me que não quer jogar mais ténis e tenho de aceitá-lo. Sou um privilegiado, pude transformar o meu passamento na minha profissão. Sou um afortunado.”

Rafael Nadal, na cerimónia que assinalou o final da sua carreira de tenista

19-11-2024

“A nossa relação [com Pinto da Costa] não foi enciclopédia, foi muito mais do que isso. Foi emoção transmitida pelo olhar, pela confiança, pelo gesto e pela gratidão. Assim foi em 2011 e assim foi ontem [na segunda-feira], quando o visitei e falámos sobre o FC Porto.”

André Vilas-Boas, presidente do FC Porto, no arranque da 37.ª edição da gala dos Dragões de Ouro, no Porto

03-12-2024

“A viagem ainda não acabou. O meu legado? Isso é lá para a frente, quando terminar e sair. Claro que irá acontecer, mas não gosto de falar disso. Se não conhecermos bem o nosso passado, como as coisas começaram, não percebemos bem onde estamos hoje.”

Jorge Braz, selecionador português de futsal, na apresentação da biografia “Jorge Braz – Da aldeia para o mundo”, da autoria de Miguel Henriques

06-12-2024

“Não posso dizer que quando cheguei vinha com a convicção de ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Viríamos para lutar por tudo, e pela Copa [do Brasil]... para lutar. Mas é muito bom o que estou a viver. É um ano extraordinário. Já disse aos meus jogadores: não há história sem coragem. Fomos uma equipa de grande coragem.”

Artur Jorge, treinador português do Botafogo, após a conquista do título de campeão brasileiro de futebol

08-12-2024

“Termino a minha carreira como queria, com a sensação que dei tudo o que tinha de dar, e foi como tinha de ser. Uma gratidão eterna.”

Telma Monteiro, judoca

BTV, 09-12-2024