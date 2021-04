As primeiras jornadas de apuramento para o Mundial de 2022 causaram enorme mossa nos bávaros, com a lesão do polaco, o ‘The Best’ da FIFA em título, que esta época tem sido uma máquina goleadora, com 47 tentos, em apenas 42 jogos.

Sem o avançado de 32 anos, o conjunto germânico perde a sua referência ofensiva e vai apresentar-se claramente debilitado face ao Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, que, em contraciclo, tem o brasileiro Neymar a reaparecer.

Os comandados do argentino Maurício Pochettino ficam, assim, numa situação menos desfavorável para aceder pela terceira vez às meias-finais da ‘Champions’, repetindo 1994/95 e a época passada, em que só caíram face aos bávaros, na final de Lisboa.

Mesmo sem Lewandowski, autor de 73 golos na Liga dos Campeões, cinco dos quais na presente edição, o Bayern, de Hans-Dieter Flick, não deixa, porém, de manter as aspirações a uma oitava presença nas ‘meias’ nos últimos 10 anos.

A primeira mão realiza-se na quarta-feira, no Allianz Arena, em Munique, e o Bayern apresenta-se com uma invencibilidade na prova que vem desde 2018/19: depois do 1-3 com o Liverpool, em 13 de março de 2019, soma 18 vitórias e um empate.

Para contrariar este registo, e mais do que Neymar, o PSG conta com Kylian Mbappé, o jovem avançado francês de 22 anos que, nos oitavos de final, ‘arrasou’ o FC Barcelona em Nou Camp, com um ‘hat-trick’, para um total de quatro golos na eliminatória.

Se um dos grandes favoritos surge fragilizado, o outro, o Manchester City, que como o PSG persegue o primeiro título na competição, apresenta-se perto na máxima força face aos alemães do Borussia Dortmund, do ‘prodígio’ Erling Haaland.

Previsivelmente com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no ‘onze’, na terça-feira, no Etihad, os ingleses partem como favoritos, face ao futebol de enorme qualidade que têm mostrado nos últimos meses e os aproximou de quatro títulos.

Os comandados de Pep Guardiola, que persegue um título que só arrebatou junto a Messi no FC Barcelona (2008/09 e 2010/11), são líderes destacadíssimos da Premier Legue, semi-finalistas da Taça de Inglaterra e finalista da Taça da Liga inglesa.

Com 25 vitórias nos últimos 26, sendo exceção um 0-2 com o vizinho United, os ‘citizens’ têm-se mostrado quase imparáveis, mesmo sem um goleador, um jogador que desequilibre na frente, o que não têm feito Agüero, Gabriel Jesus ou Sterling.

O City terá tudo exceto isso, enquanto o Dortmund tem, sobretudo, isso, um ponta de lança eficaz, um ‘monstro’ junto à baliza, personificado no norueguês Haaland, de 20 anos, que, em ‘míseros’ 14 jogos na ‘Champions’, já soma 20 golos, quatro dos quais apontados ao Sevilha, nos ‘oitavos’.

O avançado nórdico é a grande esperança dos germânicos, que contam no seu palmarés com um título europeu (1996/97) e chegaram ainda a uma final (2012/13) e outra meia-final (1997/98), contra apenas umas ‘meias’ dos ingleses (2015/16).

No mesmo dia, o Real Madrid, recordista de títulos europeus (13), recebe o Liverpool, que também já vai em seis, o último em 2018/19, num duelo entre clubes que têm cumprido épocas de muita irregularidade, nas exibições e resultados.

Os ‘merengues’ procuram as primeiras ‘meias’ depois da partida de Cristiano Ronaldo, e os ‘reds’ as terceiras em quatro anos, num duelo que pode ficar marcado pela ausência dos ‘patrões’ da defesa, respetivamente Sergio Ramos e Van Dijk, cuja grave lesão no início da época desequilibrou o ‘onze’ de Jürgen Klopp.

O francês Karim Benzema, autor de nove golos nos últimos sete jogos que disputou, é a grande força do ‘onze’ de Zinédine Zidane, enquanto o regressado português Diogo Jota pode ser um trunfo nos ‘reds’, sem esquecer, claro, os inevitáveis Salah e Mané.

Quanto ao outro encontro dos quartos de final, opõe, na neutra Sevilha, em Espanha, o campeão português FC Porto, única equipa fora dos países do ‘top 5′ que chegou aos ‘oitavos’, ao Chelsea, acabado de perder a invencibilidade na ‘era’ Thomas Tuchel.

Os ingleses, campeões da Europa em 2011/12, surgem como favoritos, face aos vencedores de 2003/04, num duelo que os ‘dragões’ começam — como anfitriões no ‘papel’ — desfalcados dos influentes Sérgio Oliveira e Taremi, ambos castigados.

Os jogos da segunda mão dos quartos de final realizam-se na semana seguinte. As meias-finais, que podem ditar um Bayern-City, disputam-se, depois, em 27 e 28 de abril e 04 e 05 de maio, com a final marcada para Istambul, na Turquia, em 29 de maio.