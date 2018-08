Os Europeus de natação foram hoje palco de dois novos recordes do mundo, pelo britânico Adam Peaty nos 100 metros bruços e pelo russo Kliment Kolesnikov nos 50 metros costas.

Especialista em bruços, Adam Peaty, de 23 anos, retirou 13 centésimos ao seu recorde, para o fixar agora em 57 segundos exatos, superiorizando-se na final ao compatriota James Wilby (58,54) e ao russo Anton Chupkov (58,96).

Esta é a quarta vez que melhora o seu recorde mundial desde 2015.

Kolesnikov, de apenas 19 anos, estabeleceu a nova marca em 24 segundos certos, acabando com um recorde que tinha quase 10 anos, do britânico Liam Tancock com 24,04 em 2009.

O romeno Robert-Andrei Glinta, com 24,55 segundos, e o irlandês Ryan Shane, com 24,64, completaram o pódio.