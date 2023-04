Nuno Borges, número um português, foi hoje eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o francês Quentin Halys, em dois sets, no Clube de Ténis do Estoril.

O maiato, 65.º do ranking mundial, foi derrotado por Halys, 80.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 19 minutos, caindo pela primeira vez na primeira ronda do Estoril Open, depois de ter chegado à segunda eliminatória nos dois últimos anos. Nuno Borges, que deixa João Sousa como único representante português nos singulares, continua em prova no quadro de pares, no qual, ao lado de Francisco Cabral, defende o título conquistado em 2022.