No seu segundo torneio de preparação para Wimbledon, Nuno Borges, 69.º do ranking mundial, foi batido por Tirante, 133.º, por 4-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 52 minutos.

O número um português tinha chegado às meias-finais do challenger de Nottingham, mas perdeu no sábado frente ao britânico Andy Murray, antigo líder do ranking mundial, que viria a conquistar o torneio de relva.