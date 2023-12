“É uma sensação ótima, sinto-me honrado. É um prazer estar no Forest, poder treinar um clube desta dimensão e com uma história tão grande”, sublinhou o treinador luso, na antevisão do jogo de sábado diante do Bournemouth.

O treinador está de regresso à Liga inglesa, depois de passagens pelo Wolverhampton, entre 2017 e 2021, e Tottenham, no qual esteve apenas entre agosto e outubro de 2021 e acabou por sair face aos maus resultados.

Nos ‘tricky trees’, o técnico português encontra a equipa em 17.º lugar, uma posição acima da zona de descida de divisão e com mais cinco pontos, mas também mais um jogo, do que o Luton, que é 18.º.

“Competir na Premier League é muito difícil. O Forest começou bem esta época, mas, depois, por diferentes razões, as coisas não correram tão bem”, disse ainda Nuno Espírito Santo, que se prepara para a estreia no sábado.

O treinador admite que o jogo de sábado diante do Bournemouth (14.º) será difícil, mas espera contar com o fator casa.

“É uma boa equipa [Bournemouth], melhorou muito recentemente, por isso esperamos um jogo difícil, mas estamos no City Ground e os nossos adeptos vão ser muito importantes”, perspetivou o treinador, contando com forte apoio.