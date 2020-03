Em Londres, o holandês Steven Bergwijn colocou o Tottenham na frente do marcador, aos 13 minutos, mas Matt Doherty empatou para o Wolverhampton, aos 27, antes de Serge Aurier devolver a vantagem à formação comandada por José Mourinho, em cima do intervalo, aos 45.

A reviravolta da equipa de Nuno Espírito Santo na etapa complementar foi ‘desenhada’ pelo internacional português Diogo Jota, que igualou a partida, aos 57 minutos, e assistiu o mexicano Raúl Jiménez para o tento do triunfo dos ‘wolves’, aos 73.

Além de Diogo Jota, também os compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares no Wolverhampton, enquanto Pedro Neto e Daniel Podence foram lançados no segundo tempo. Do lado do Tottenham, o médio luso Gedson Fernandes atuou nos últimos 10 minutos.

Com este triunfo, o segundo consecutivo na ‘Premier League’, o Wolverhampton ultrapassou o Tottenham na classificação e subiu ao sexto lugar, com 42 pontos, em igualdade com o Manchester United, que é quinto.